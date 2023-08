Nowy zegarek Xiaomi będzie wyglądał, jak smuklejszy Apple Watch

Xiaomi z grubsza najpierw wypuszcza coś w Chinach, a potem, po dłuższej chwili, wydaje swoje produkty w reszcie świata. To, że oficjalnie poznamy Smart Banda 8 Pro już 14 sierpnia, nie oznacza, że następnego dnia będziemy mogli go zamówić na AliExpress z dostawą do domu.