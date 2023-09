Lepszy mocniejszy odkurzacz czy taki, który się szybko nie rozładuje? Samsung odpowiada: tak

Największym atutem nowego odkurzacza ma być jego 730-watowy silnik, który generuje moc ssącą 220 W. To sugeruje ogromną moc ssącą, co w odkurzaczu jest oczywiście całkiem potrzebne i wskazane. Im silniejszy odkurzacz, tym skuteczniej wciąga do zbiornika wszelkie zabrudzenia czy nieczystości. Tyle że zbyt duża moc w nowoczesnym odkurzaczu stanowi pewien problem.