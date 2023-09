Równonoc bez tajemnic. Co dzieje się podczas tej jednej nocy?

Ale dlaczego tak się dzieje? Aby to zrozumieć, musimy wiedzieć, że Ziemia nie obraca się wokół Słońca dokładnie prostopadle do swojej osi, ale jest lekko pochylona. To nachylenie wynosi około 23,5 stopnia i sprawia, że w różnych porach roku Słońce oświetla Ziemię pod różnym kątem. Gdy Ziemia znajduje się najbliżej Słońca (w styczniu), to półkula południowa jest bardziej skierowana w stronę Słońca i ma lato, a półkula północna ma zimę. Gdy Ziemia znajduje się najdalej od Słońca (w lipcu), to sytuacja jest odwrotna.