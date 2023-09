Promocja na PS5 od PlayStation Polska. Konsola i gry za 2299 zł

Biorąc pod uwagę, że aktualna sugerowana cena PlayStation 5 z napędem to około 2600 zł, mamy do czynienia z atrakcyjnymi ofertami. Zwłaszcza, że nie licząc kodu na FIFA 23, pozostałe produkcje to wydania pudełkowe, które można odsprzedać, jeśli nie jest się zainteresowanym ogrywaniem ich w trybie wstecznej kompatybilności. Realna cena PS5 z napędem w polskich sklepach to aktualnie około 2300 zł.