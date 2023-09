Mam wielką prośbę do następcy szefa PlayStation. Chodzi o stare gry

Jest to o tyle ironiczne, że w porównaniu do Xboxa konsola PlayStation ma niezestawialnie dłuższą i bogatszą historię. Gdy pierwsze Halo zaczęło zapowiadać się na światowy fenomen, Sony miało już dwie generacje konsol za sobą i dziesiątki tytułów o jeszcze większej istotności i sympatii graczy. Xbox to ten nowy, ten wulgarny. Spuścizna PlayStation to jedne z najlepszych gier w historii całego medium. Historii, która jest przez PlayStation traktowana nieprzyzwoicie po macoszemu. Zwłaszcza w porównaniu do Xboxa, że o PC nie ma nawet co wspominać.