Nie przegap konferencji Get Digital. Zapisz się już teraz, bo to najciekawsze wydarzenie w branży IT

Get Digital 2023 to już trzecia edycja największej technologicznej konferencji online w Polsce. Pierwsze wydarzenie było poświęcone .NET, drugie rozwiązaniom ze świata Javy. W trzeciej odsłonie natomiast każdy entuzjasta technologii znajdzie coś dla siebie - zarówno deweloperzy Java, Front-end, C Embedded, .NET jak i architekci rozwiązań, programiści baz danych, rozwiązań chmurowych czy specjaliści AI.



Można się przygotować nie tylko na ogromną dawkę merytorycznej wiedzy, ale i inspiracji. Tą zapewnią nam światowej klasy eksperci IT - w tym Robert C. Martin, Jacob Beningo, Oren Eini, czy Colin Wall. Warto podkreślić, że na Get Digital znajdą się prelekcje przygotowane specjalnie z myślą o tym wydarzeniu - nie zobaczysz ich nigdzie więcej. Na deser - można liczyć na konkursy z cennymi nagrodami i zniżki na kursy.