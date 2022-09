Zbliża się konferencja Get Digital Summit firmy Sii. Sprawdź, czemu warto się na nią zapisać

Czy znasz taką postać, jak Robert C. Martin? Jeśli nie, może skojarzysz go pod pseudonimem Uncle Bob? Teraz łatwiej, wiedziałem! Prawie każdy, komu nie jest obce programowanie, zna jego bestsellery, takie jak „Czysty Kod” czy „Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#“ i „Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów”. To prawdziwa gwiazda branży – i wystąpi na Get Digital Summit. Co ważne, Uncle Bob jest błyskotliwy i energiczny nie tylko wtedy, gdy pisze książki. Jego wystąpienia są wciągające i fascynujące!



Oprócz niego, gościem wydarzenia będzie Bruce Eckel, który jest autorem wielu książek i artykułów dotyczących programowania. Do najsłynniejszych należą „Thinking in C++” oraz „Thinking in Java”, dotyczące języków programowania Java i C++. Nie zabraknie również Vlada Mihalcea – Championa Java oraz Jarosława Pałki – trenera, architekta i konsultanta. W konferencji wezmą udział też pracownicy firmy, która ją organizuje – Józef Tokarski - Sii Software Architect oraz Jędrzej Kalinowski - Sii Software Architect.