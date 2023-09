Wzięli się za kierowców korzystających z telefonów. Nowe kary są gigantyczne

Samochód poruszający się z prędkością 50 km/h w czasie 1 sekundy przejeżdża około 13,3 m. To oznacza, że jeżeli kierowca spojrzy na telefon komórkowy, w czasie 5 sekund przejedzie ponad 66 metrów. Samochód przejeżdża ponad 66 metrów, a kierujący nim nie widzi co się dzieje na drodze! Do tego dochodzi czas reakcji kierowcy (około 1 sekundy), czyli kolejne metry, w trakcie których w przypadku zaistnienia zagrożenia nic się nie dzieje. Dopiero po tak długim czasie i przejechaniu prawie 80 metrów kierowca uruchomi układ hamulcowy, a następnie pojazd zacznie hamować.

- przytacza dane policja.