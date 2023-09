iPhone z USB-C! Polecamy słuchawki, które podłączysz (bez)przewodowo do iPhone’a 15

Niektórzy czekali na to latami. Apple umieścił gniazdo USB-C w telefonach iPhone, przez co era złącza Lightning definitywnie odchodzi do lamusa. Użytkownicy modeli iPhone 15 zyskają za to szereg benefitów wykraczających daleko poza porządek w szufladzie z kablami. Jednym z największych jest jakość audio.