Słuchałem muzyki z Bonda na Abbey Road. Studyjna jakość dźwięku ma znaczenie

Z okazji 60-lecia filmowego Bonda do Abbey Road Studios przyjechała Królewska Orkiestra Filharmoniczna oraz David Arnold - brytyjski kompozytor odpowiadający za muzykę i motywy przewodnie filmów Casino Royale, Quantum of Solace, Die Another Day oraz The World Is Not Enough. Muzycy postanowili celebrować sześć dekad Agenta 007 unikalnym koncertem z największymi hitami bondowskiej dyskografii.