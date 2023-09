Decyzja rządu: wszyscy otrzymamy darmowy rachunek za prąd

Ile to jest, 125 złotych? Dla jednych to zakupy spożywcze na kilka dni. Dla innych prawie połowa pełnego baku. Dla mnie 125 złotych to miesięczny koszt leków, a dla mojej żony konsultacja medyczna bez kolejki. Te 125 złotych - albo więcej - każdy z nas zaoszczędzi dzięki jednorazowemu upustowi na rachunku za prąd, wchodzącemu w życie decyzją Ministerstwa Klimatu.