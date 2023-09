Asus ROG Ally w nowej wersji. Nie dość, że jest dobrze, to jest tanio

Sercem regularnej wersji ROG Ally jest procesor AMD Ryzen Z1 Extreme, który ma 8 rdzeni, 16 wątków i cache wielkości 24 MB, a zintegrowany układ graficzny ma 12 bloków CU RDNA3 i moc do 8,6 teraflopów. W debiutującej właśnie wersji użyto procesora AMD Ryzen Z1, który ma 6 rdzeni, 12 wątków, cache 22 MB, a układ graficzny ma 4 bloki CU RDNA3 i moc do 2,8 teraflopsów . Pomimo słabszych parametrów obsługuje w pełni technologię skalowania FSR i RSR, czyli wydajność w grach pozostanie na wysokim poziomie. Co więcej - według producenta nawet słabsza odmiana jest wydajniejsza od konkurencyjnego Steam Decka.