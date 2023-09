Przestań robić to, co teraz robisz i aktualizuj smartfon, tablet i komputer. Ważna aktualizacja sprzętu Apple'a

Konferencja Apple’a, gdzie zobaczymy najnowszego (i najdroższego) iPhone’a, jest już zaraz, bo 12 września. Na tymże wydarzeniu powinniśmy też móc zobaczyć finalną wersję iOS-a 17, który powinien zadebiutować oficjalnie lada chwila. To, co Apple robi teraz, wydając aktualizację do odchodzącego już systemu? Robi coś dobrego!