Odwracają się na pięcie i udają, że iPhone nie istnieje. Apple może stracić teraz 20 proc. przychodów

Jednych zaskoczę, a innych pewnie nie, lecz rynek smartfonów w Chińskiej Republice Ludowej to nie tylko rodzimi producenci tacy jak Xiaomi, Realme, Honor, Huawei, Oppo czy Vivo. Niemal 20 proc. chińskiego rynku smartfonów jest w rękach Apple, które zdołało podbić część Kraju Środka. iPhone sprzedawane w Chinach delikatnie różnią się od swoich zachodnich odpowiedników, np. posiadając dwa wejścia na fizyczne karty SIM. Jednak w dużej mierze Chińczycy mają dostęp do tych samych smartfonów Apple'a, co my i chętnie z owego dostępu korzystają.



Jednak dni dominacji Apple mogą być policzone, bowiem decyzja rządu w Pekinie co do zakazu używania smartfonów przez administrację i urzędników odbija się czkawką wśród przeciętnych konsumentów.