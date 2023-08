W obszarze praw autorskich istnieje jeszcze druga strona medalu: prawa własności intelektualnej do kodu, który został wygenerowany dla nas przez AI. Określenie własności i praw własności intelektualnej do kodu generowanego przez sztuczną inteligencję to kwestia niezwykle złożona, a jej zaniedbanie może prowadzić do potencjalnych sporów i niepewności prawnej. Obecnie stan uznawania AI jako podmiotu prawnego jest różnie traktowany w różnych krajach i jest to kwestia szybko ewoluująca. W Polsce to, co generuje AI nie jest regulowane w kontekście praw autorskich.