Wielki wyścig na Księżyc. Za chwilę lądują tam dwie różne misje z łazikami

Rosja wraca na Księżyc po prawie pół wieku przerwy. Rosyjska sonda kosmiczna Łuna-25, która wystartowała z Ziemi 10 sierpnia 2023 r., dotarła do orbity księżycowej w środę, 17 sierpnia, o godzinie 12:03 czasu moskiewskiego.



Jest to pierwsza misja badawcza naszego naturalnego satelity, która została stworzona przez Federację Rosyjską. Poprzednia sonda, Łuna-24, została wystrzelona w 1976 r. przez Związek Radziecki. Łuna-25 jest częścią rosyjskiego programu księżycowego, który ma na celu zbudowanie stacji kosmicznej na Księżycu do 2040 r.