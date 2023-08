Zabierz plastikowe butelki do Biedronki. Nie pożałujesz

Akcja co prawda nie jest już nowa, bo trwa w wybranych Biedronkach od początku lipca, ale z pewnością jeszcze warto skorzystać. Szczególnie że potrwa do 27 sierpnia. Niestety jest kilka haczyków. Największym wydaje się ograniczona liczba Biedronek, w których można skorzystać z akcji (lista dostępna jest tutaj). Innym ograniczeniem jest fakt, że można to zrobić w piątki w godzinach 11:00-19:00 oraz soboty 10:00-18:00, a także niedzielę 27 sierpnia.