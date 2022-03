Kaucja za plastikowe butelki coraz bliżej. Jak będzie to wyglądać w praktyce?

Ponadto, gwarantuje to transparentność systemu i rozwiązań ułatwiających zwrócenie zebranych surowców do nowych opakowań napojowych. Patrząc na doświadczenia krajów w Europie, w których funkcjonują systemy, często recyklat zebrany w ramach systemu trafia do innych branż. W Niemczech tylko 37% recyklatu (rPET) wraca ponownie na rynek w postaci butelki, a pozostała część trafia do branży tekstylnej czy samochodowej (downcycling). Dlatego powinniśmy zadbać o to, by wprowadzić rozwiązania, które będą tworzyć obieg zamknięty materiałów opakowaniowych w naszym kraju.