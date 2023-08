Perseidy 2023. Czy po 13 sierpnia można je zobaczyć jeszcze na niebie?

Jeśli lubisz patrzeć w niebo i podziwiać zjawiska astronomiczne, to na pewno nie chcesz przegapić jednego z najpiękniejszych i najbardziej widowiskowych pokazów - roju meteorów Perseidów. Przypominamy, co to są Perseidy, kiedy i gdzie można je najlepiej obserwować, i czy można je jeszcze zobaczyć po 13 sierpnia?