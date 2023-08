Orange rozdaje bonusy za darmo. Lepiej odpal aplikację

Jak co środę Orange rozdaje darmówki związane z akcją Środy z Mój Orange. Przez następne dni użytkownicy korzystający z aplikacji będą mogli otrzymać jeden z dwóch prezentów przygotowanych przez operatora. Zupełnie jak w ubiegłbym tygodniu, kiedy dostępna była paczka internetu 7 GB lub dostęp do usługi CyberTarcza. Nowy bonus również obejmuje paczkę internetu lub 2-miesięczny dostęp do opcji Orange.