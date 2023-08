Oppo Find N3 Flip nadciąga, a ja jestem w szoku, że można zrobić dwa składaki w pół roku

Zwolennicy aptekarskiej precyzji poprawią mnie, że wprawdzie światowa premiera Oppo Find N2 Flip miała miejsce pod koniec lutego 2023 r., to chińska odbyła się w połowę grudnia 2022 r. Nie zmienia to niczego, bo i tak tempo prac nad następcą jest imponujące. Wiele wskazuje na to, że Oppo Find N3 Flip naprawia niedostatki poprzednika.