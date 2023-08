Bing będzie wszędzie. Microsoft właśnie ogłosił, gdzie teraz się pojawi

Warto zaznaczyć, że Microsoft wciąż wolałby, abyśmy korzystali z Bing Czat na przeglądarce Edge, ponieważ daje to dodatkowe bonusy. Na programach firm trzecich do czatbota można wprowadzać wiadomości o maksymalnej długości 2000 znaków oraz pięć zapytań w jednej rozmowie - w Edge’u jest to odpowiednio 4000 znaków i 30 zapytań w jednym czacie.