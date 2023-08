Chcą wprowadzić ostre ograniczenia. Maksymalnie 40 minut smartfona dla dziecka dziennie

Jak zaznacza Bloomberg, projekt przepisów obejmuje nie tylko restrykcje nakładane na najmłodszych obywateli. W myśl nowego prawa, chińscy giganci technologiczni będą zobowiązani do promowania wśród nieletnich treści "odpowiednie do ich rozwoju fizycznego i umysłowego", np. kołysanki dla dzieci poniżej 3 lat, treści uczące czytania i pisania dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. czy "wiedza i popularyzacja nauki, treści rozrywkowe z pozytywnymi wskazówkami" dla nastolatków wieku od 12 do 16 lat.



W jaki sposób Chińska administracja ds. cyberprzestrzeni chce mieć pewność, że nowe prawo będzie egzekwowane przez młodzież i po cichu o północy nastolatki nie będą przeglądać Douyina - chińskiego odpowiednika TikToka? Projekt zakłada, że producenci sprzętu i oprogramowania oferowanego na rynku chińskim dodadzą do nich specjalny tryb dla małoletnich, który za pomocą weryfikacji tożsamości i kontroli rodzicielskiej będzie blokował dostęp do smartfona po osiągnięciu limitu i w danych godzinach.



Jak podaje Chińska administracja ds. cyberprzestrzeni, jest to dopiero projekt ustawy, która nie ma definitywnego czasu wejścia w życie. Obecnie organ "prosi opinię publiczną" o opinie na temat projektu, które można składać do 2 września bieżącego roku.