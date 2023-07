Czas zakleić aparaty w smartfonie. Policja może je zdalnie włączyć

Jeżeli policjanci uznają, że śledzenie podejrzanego jest potrzebne w dochodzeniu, to po wystąpieniu do sądu i przychylnej decyzji sędziego otrzymają możliwości, które nie śniły się Orwellowi. Ustawa, która właśnie przeszła przez izbę niższą tamtejszego parlamentu, daje policji prawo zdalnego uruchamiania kamer, mikrofonów oraz lokalizacji w smartfonach i innych urządzeniach elektronicznych. Przy czym maksymalny czas takiej inwigilacji został określony na 6 miesięcy, a geolokalizacja została ograniczona do najcięższych przestępstw zagrożonych karą co najmniej 5 lat więzienia.