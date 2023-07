Kupiłem telefon, mam wirtualną kartę 700 zł do wydania. Akcja Samsung i Visa to wzór promocji cashback

Rzadko kiedy przekonują mnie promocje oparte o zasadę "zakup towar i odbierz rabat na kolejne zakupy w naszym sklepie". Tego typu oferty - chociaż mogą się opłacać - powodują przywiązanie do danej sieci sprzedaży lub konkretnej marki. Dlatego tak bardzo spodobała mi się nowa promocja Samsunga, który we współpracy z Visa oferował posiadaczom telefonów z rodziny Galaxy S23 wirtualne karty przedpłacone z pokaźną kwotą do wydania. Na co tylko chcemy i w dowolnym sklepie, salonie usługowym lub jako środek płatności przez internet.