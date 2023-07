Seria Galaxy FE nie była może najdłużej produkowaną serią w rodzinie Samsunga, ale za to była jedną z najlepszych w całej historii marki. Modele Galaxy S20 FE i Galaxy S21 FE to do dzisiaj sztandarowe przykłady tego, jak powinien wyglądać telefon, który idealnie łączy jakość, możliwości i przystępną cenę. O sile tych telefonów najlepiej świadczy to, że pomimo upływu odpowiednio trzech i dwóch lat od premiery telefony te nadal są w sprzedaży, a model S21 FE nawet dzisiaj stanowi jeden z najlepszych wyborów na niedrogi telefon o ogromnych możliwościach.