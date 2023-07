To robotyczne ramię nie potrzebuje elektroniki do działania. Czegoś takiego jeszcze nie było

- Zaprojektowaliśmy funkcje tak, aby seria wentyli umożliwiała chwytakowi zarówno chwytanie przy kontakcie, jak i zwalnianie we właściwym czasie. To pierwszy taki chwytak, który może zarówno chwytać, jak i puszczać [przedmioty]. Wystarczy obrócić chwytak w poziomie. Powoduje to zmianę przepływu powietrza w zaworach, dzięki czemu dwa palce chwytaka zostają zwolnione.

- powiedział Yichen Zhai, badacz podoktorancki w Laboratorium Bioinspirowanej Robotyki i Projektowania na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego i główny autor pracy