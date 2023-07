Chciał przemycić 306 procesorów przyklejonych do brzucha. Wpadł przez to, jak chodził

Próbujący przewieźć te wszystkie procesory mężczyzna wpadł ze względu na jego „niezręczny” sposób chodzenia. Ale co się dziwić, przemytnik miał przyklejone do siebie ponad 300 procesorów. Niestety źródło nie podaje dokładnych modeli i wartości sprzętu, ale z załączonych zdjęć możemy się dowiedzieć, że są to najprawdopodobniej układy Intela, bo nie przypominają ani jednostek Ryzen 7000, ani wcześniejszych Ryzenów 1000-5000.