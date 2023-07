Legendarny Need For Speed Most Wanted może powrócić jako remake

Sieć obiegła informacja, jakoby EA miało pracować nad odświeżoną częścią legendarnego Need For Speed. Na swoim profilu w mediach społecznościowych Simone Bailly, czyli aktorka, która użyczała głosu dla partnerki sierżanta Crossa w pierwszej części Need For Speed Most Wanted z 2005 roku, miała zapowiedzieć premierę gry. Wystarczy spojrzeć na ten zrzut ekranu.