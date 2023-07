EA Sports FC 24 na zwiastunie. Gracze wyśmiewają "karykatury piłkarzy"

Na tę datę EA Sports zaplanowało stream poświęcony nowej odsłonie, podczas którego zobaczymy rozgrywkę. Wielu graczy zastanawia się, czy FC 24 będzie wyglądało równie "nierealne" co na renderze oraz okładce. Dla wielu zaprezentowane facjaty to powrót do minionej generacji sprzętu i dopiero gameplay może zmienić nastawienie sceptyków.