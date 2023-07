Czy to koniec Evernote? Lepiej zacznij sprawdzać inne opcje

Niewykluczone, że największym komercyjnym problemem Evernote’a jest tak zwana klątwa domyślnych aplikacji. Użytkownicy komputerów z Windowsem otrzymują od razu zainstalowanego OneNote’a. Urządzenia z Androidem mają Google Keep, no i nie zapominajmy o Apple Notatki. Dla wielu są to na tyle wystarczające narzędzia, że nie czują potrzeby sprawdzania innych, takich jak Evernote. Zwłaszcza że i sam Evernote, tak jak OneNote, staje się narzędziem ciut archaicznym. Ogromną popularność zyskuje dostosowany do potrzeb nowoczesnego użytkownika Notion, który zresztą został wiernie skopiowany przez Microsoft Loop. OneNote? Evernote? To dla starych ludzi.