Naukowcy źle policzyli wiek wszechświata. Pomyłka jest gigantyczna

Według pracy naukowej opublikowanej w brytyjskim Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (na co zwrócił uwagę Phys.org), galaktyki mogły powstawać nawet miliardy lat dłużej, niż pierwotnie zakładano. Z nowego badania wynika, że wszechświat ma już na karku 26,7 mld lat. Dla przypomnienia, na dziś konsensus naukowy zakłada wiek 13,7 mld lat.