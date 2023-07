Użytkownicy głosowali gwiazdkami, a Google zebrał to do kupy. Oto Złote Pinezki dla najlepszych miejscówek

Ruiny na szczęście są częściej doceniane, czego przykładem jest zamek Krzyżtopór w Ujeździe w woj. świętokrzyskim. Zachowało się 90 proc. murów, ale tak naprawdę to szkielet, jedynie mgliste wspomnienie dawnej potęgi rezydencji. Była to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu! Faktycznie jest tak, jak zachęca Google: miejsce rozbudza wyobraźnię i pozwala "przenieść się do czasów świetności" zamku.