W tym roku nie zapłacimy więcej za prąd. Transformacja energetyczna rozwiąże problem cen w przyszłości

Prezes zarządu Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski podkreśla jak niezbędna jest transformacja energetyczna. Według niego wydatki na ten cel są zasadne i konieczne by trwale powstrzymać wzrost cen energii. Wojciech Suwała z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydziału Energetyki i Paliw AGH wskazuje natomiast, że spółki energetyczne muszą zostać wsparte, by proces transformacji kosztujący 600 miliardów złotych zakończył się powodzeniem: „spółki energetyczne dążą do utrzymania niskich cen energii, ale jednocześnie nie wstrzymują bardzo kosztownych inwestycji związanych z transformacją energetyczną, a jest to jedyny sposób, by chronić obywateli przed wzrostami cen energii w przyszłości”.