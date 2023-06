Czy protest użytkowników zmieni giganta? Podsumowujemy sytuację na Redditcie

Pod koniec maja Reddit ogłosił zmiany w dostępie do API - od teraz za dostęp do niego trzeba będzie słono zapłacić. Według szacunków twórcy Apollo (zewnętrzny klient Reddit na iOS i iPadOS), który popchnął kostkę domina - dwadzieścia razy tyle, ile Reddit zarabia na przeciętnym użytkowniku. Cennik API Reddita jest nieosiągalny dla większości deweloperów aplikacji, wtyczek i innych narzędzi, w związku z czym wiele z nich zaprzestanie działania wraz z wejściem zmian w życie, planowanych na 30 czerwca. Z kolei ci, którzy są w stanie pozwolić sobie na utrzymanie swoich aplikacji, będą mieli problemy, bowiem API uniemożliwi dostęp do treści NSFW (not safe for work, ogólne oznaczenie dla treści niewłaściwych), czyli sporej części subredditów i pojedynczych treści w zwykłych subredditach.