Niezwykłe zjawisko na niebie. Jak i kiedy zobaczyć je w Polsce?

Niektóre planety będą łatwiejsze do zauważenia niż inne. Jowisz i Saturn będą dość jasne i najłatwiejsze do zobaczenia. Merkury będzie trochę słabszy, choć nadal możliwy do dostrzeżenia gołym okiem. Jednak tu mała uwaga. Merkury będzie nisko nad horyzontem, więc łatwo mogą go zasłonić budynki lub drzewa. Dlatego najlepiej jeśli obserwacje prowadzić będziesz z wyższego miejsca np. drugiego lub trzeciego piętra. Aby zobaczyć Neptuna i Urana, prawdopodobnie będziesz musiał użyć pary lornetki lub teleskopu.