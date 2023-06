Tyle będzie kosztował Nothing Phone (2). Premiera już za trzy tygodnie

Oficjalny debiut kolejnego Nothing Phone’a jest zaplanowany na 11 lipca tego roku. Do premiery pozostaje zatem niespełna trzy tygodnie, a my wiemy już o nim niemal wszystko. Największym krokiem naprzód względem Phone (1) będzie zastosowany procesor. Nothing wykorzysta tu bowiem układ Snapdragon 8+ Gen 1 wykonany w 4 nm procesie przez TSMC.