Nothing Phone (2) nadchodzi. Będzie (prawie) flagowym smartfonem

Carl Pei, czyli współzałożyciel OnePlusa, który kiedyś był kojarzony z zabójcami flagowców, postanowił przejść na swoje, tworząc markę Nothing. Firma ma za sobą 3 modele słuchawek i jeden smartfon, który niebawem zyska bezpośredniego następcę.



Jak Nothing Phone (1) był bardzo mocnym średniakiem, to "dwójka" będzie jeszcze lepsza.