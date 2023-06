Sprawdziłem niedrogi smartwatch z... Czech. Niceboy Watch GTR miły jest nie tylko z nazwy

Odnotowałem też delikatny, acz przeszkadzający lag, gdy przesuwamy palcem po menu czy grzebiąc w ustawieniach. Pewnym pocieszeniem może być to, że jeżeli zależy nam na uruchomieniu aktywności, to możemy zrobić to szybko jednym przyciskiem, tym dolnym. Wtedy odpala się sportowe menu, a my tylko wybieramy dyscyplinę. Nie da się jednak ukryć, że jeżeli ktoś chciałby zerknąć w powiadomienia czy sprawdzić SMS-y, to opóźnienie będzie zauważalne.