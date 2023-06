Sądziłeś, że iPhone 14 był drogi? Zobacz na to

Czarna magia można by powiedzieć, ale nie to jest tematem tego wpisu. Od jakiegoś czasu do przestrzeni publicznej trafiają informacje o tym, że w tym roku koszt produkcji iPhone'a znacząco wzrósł. To efekt wzrostu cen komponentów, inflacji oraz zwiększenia kosztów pracowniczych. Przekłada się to na koszt, jaki musi zapłacić Apple za jedną sztukę, a tym samym na zarobek na jednym modelu.