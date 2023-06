Dlaczego dopiero teraz? Chrome na Androidzie pozwoli zrobić zrzut ekranu w trybie incognito

W przeglądarce Chrome w wersji na Androida są funkcje, których brakuje na iOS i odwrotnie - wczoraj przykładowo Google ogłosił, że do oprogramowania na iOS trafią funkcje Obiektywu, czy tłumaczenia zaznaczonego fragmentu (które już były na systemie sygnowanym zielonym ludzikiem).



Teraz jednak Androidowcy mogą dostać to, co od dawna mieli posiadacze iOS.