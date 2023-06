Miesiąc z Canon i-SENSYS MF657Cdw - co urządzenie wielofunkcyjne oferuje małemu biuru w 2023 roku

Oprogramowanie Canona pozwala na tworzenie działów o różnych stopniach dostępu do funkcji urządzenia. Tutaj istotne jest, że te możliwości nie dotyczą wyłącznie druku, skanowania oraz kopiowania dokumentów. Obejmują także nowoczesne rozwiązania na miarę 2023 roku. Przykładowo, dany dział może mieć dostęp do poufnych danych na sieciowym dysku działu produktu, kiedy inny nie ma nawet dostępu do zdalnej aplikacji na telefony. Jedna grupa pracowników może korzystać ze wszystkich możliwości urządzenia, podczas gdy innej może być nałożony limit drukowanych stron, do tego tylko w czerni i bieli.