ChatGPT na iOS w końcu przestanie żyć w przeszłości. Chatbot ma dostęp do internetu, ale jest haczyk

ChatGPT to dobry kompan do rozmowy, ale i do podsunięcia pomysłów (o ile nie po prostu wysłużenia się) podczas procesów twórczych. Jednak piętą achillesową popularnego chatbota jest fakt, że ma on ograniczoną wiedzę o świecie i wydarzeniach, które nastąpiły po 2021 roku. Dlatego spora część osób potrzebujących odpowiedzi uwzględniających obecny stan świata zwraca się chatbota Bing - a w wybranych krajach także do Barda.