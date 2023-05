ChatGPT już dostępny na iOS w Polsce! Tak działa chatbot w twoim telefonie

Zeszłotygodniowe wprowadzenie aplikacji ChatGPT do sklepu App Store było jednocześnie wielkim zachwytem i wielkim rozczarowaniem. Zachwytem, bo wreszcie nie musimy posiłkować się przeglądarkową wersją, a według opinii Piotra Grabca aplikacja jest naprawdę świetna. Rozczarowaniem, bo dostępna tylko na smartfony Apple i była dostępna tylko dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.



Aczkolwiek była to słowo klucz, bo OpenAI właśnie dzisiaj po cichu wprowadziło aplikację do polskiego App Store.