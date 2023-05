Unia Europejska kończy z ekościemą. Producenci muszą udowodnić, że pomagają planecie

Z jednej strony dajemy pudełka z kartonu i zabieramy ładowarki, bo jesteśmy eko, a z drugiej projektujemy sprzęty, których nie da się w żaden sposób naprawić, jednocześnie nie zapewniając infrastruktury do poddania produktu recyclingowi. Taniej jest bowiem sprzedać nowy produkt, niż poddać stary ponownemu przetworzeniu. A że przy okazji zasypujemy Planetę toną elektrośmieci, to oj tam, oj tam, kto by się tym przejmował. Przecież do 2035 r. nasza firma osiągnie zeroemisyjność, więc wszystko w porządku, prawda? – narzekał swego czasu Łukasz.