Olej Tindera. Teraz apka z AI znajdzie ci chłopaka, dziewczynę lub kogo tam chcesz

Jednak co, gdyby do problemu tworzenia nowych relacji przez internet podejść w inny sposób? Twórcy popularnej aplikacji do robienia zdjęć, Dispo, chcą rzucić rękawicę na nowym gruncie: aplikacja randkowa ze sztuczną inteligencją. Ich plan zakłada wykorzystanie sztucznej inteligencji do usprawnienia poszukiwań poprzez nawiązania pierwszej interakcji... z klonem w postaci chatbota. A nie jest to plan zbyt odległy, bo aplikacja TeaserAI ma się pojawić już pod koniec maja.