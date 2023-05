W środę Ziemia odbierze wiadomość od obcych. Sygnał przyjdzie z orbity tej planety

Wiadomość wysłana z orbity Marsa przez sondę TGO będzie zawierać 1 500 bitów informacji i będzie potrzebowała 16 minut, aby dotrzeć do Ziemi. Zostanie odebrana przez trzy obserwatoria: ATA w Kalifornii, Robert C. Byrd Green Bank Telescope w Wirginii Zachodniej i Medicina Radio Astronomical Station we Włoszech. Zespoły w każdym z tych obserwatoriów będą przetwarzać zakodowany sygnał i udostępniać go publiczności. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz spróbować samodzielnie go rozszyfrować - i przesłać swoje rozwiązanie i inne pomysły za pośrednictwem strony internetowej projektu.