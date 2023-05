Spot Dove walczy z sekualizacją kobiet w grach. Ja widzę duży postęp

Tak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę, we współpracy z organizacjami Women in Games oraz Center for Appearance. Niestety, nie udało mi się znaleźć bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego badania, takich jak próba. Według uzyskanych wyników 62 proc. dziewczyn i 60 proc. dorosłych kobiet nie czuje się reprezentowana w grach, a 74 proc. kobiet życzyłaby sobie większej inkluzywności kobiet w grach.