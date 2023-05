Recenzja Advance Wars: 1 + 2 Re Boot Camp. Mała strategia na Switchu, a frajdy dużo

To, co szczerze podoba mi się w mechanice Advance Wars: 1 + 2 Re Boot Camp, to balans między ofensywą oraz defensywą. Co do zasady opłaca się uderzać jako pierwszy. Jeśli dwie jednostki podobnego typu zaczynają walczyć, ta rozpoczynająca starcie wychodzi z drastyczną przewagą. Nie oznacza to jednak, że kluczem do sukcesu jest ślepa szarża. Przeciwnie. Jak na Ukrainie, artyleria stanowi podstawę. Jeśli piechota i czołgi nie będą miały wsparcia za plecami, szybko polegną.