Krytyczny błąd w Playstation. Masz 15 minut na zagranie w grę

Jak wynika z relacji użytkowników, którzy doświadczyli błędu, problemy dotyczą wszystkich gier dostępnych w ramach subskrypcji Playstation Plus na konsoli Playstation 5 we wszystkich regionach. Część z użytkowników informuje, że błąd został naprawiony, jednocześnie nadal spływają relacje o występowaniu błędu. Playstation nie podało oficjalnie dalszych informacji co do przyczyn i czasu naprawy usterki.